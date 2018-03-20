Güneyde anket: %75 "oyuncu"

Kıbrıs’ın güneyinde ilk kez gerçekleştirilen şans oyunlarına ilişkin araştırma sonuçları kamu oyuyla paylaşıldı.

Alithia gazetesi, IMR araştırma şirketi ile Lefkoşa Üniversitesi’nin, Şubat 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında, 3 bin kişinin katılımıyla, Kıbrıs Rum Bahis Oyunları Birimi adına gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına dayanarak, 15 yaş üzeri 399 bin 750 Kıbrıslı Rum’un, bir diğer deyişle, 533 bin olan 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 75’nin şans oyunlarıyla meşgul olduğunu yazdı.

Gazete araştırma sonucunda ayrıca Kıbrıslı Rumların, 23 bin 935’e denk gelen yüzde 6’sının “sorunlu ve hastalık” derecesinde “şans oyunu oyuncusu” olarak nitelendirildiğini belirtti.

Araştırma sonuçlarının en ilginç noktalarından bir tanesinin de, Kıbrıs’ın güneyinde ilk kez şans oyunu oynayanların yaş ortalamasının 12 buçuk olarak ortaya çıkması olduğunu yazan gazete, şans oyunu oynayanların yüzde 31’nin, ilk kez oynadıkları zaman yanlarında babalarının, yüzde 19’nun ise yanlarında annelerinin bulunduğunu söylemesinin de endişe verici olduğunu yazdı.

Habere göre yüzde 22’si arkadaşlarıyla, yüzde 12’si yalnız, yüzde 8’i kardeşi, yüzde 5’i dedesi, yüzde 3’ü ise başka bir akrabası ile birlikte ilk kez şans oyunu oynadığını belirtti.