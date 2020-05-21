Güneyde anaokullar böyle başladı

Güneyde ana okullar böyle başladı



Kıbrıs’ın güneyinde okul öncesi eğitim, kreş ve ilkokullar yeniden eğitime dönerken ‘sosyal mesafe’ tedbirleri de dikkat çekti. Lise ve ilkokul son sınıf öğrencilerinden sonra kısıtlamalar ilkokullar için de kalktı. Öğrenci ve öğretmenlere, ayrıca, okul çalışanlarına PCT testi uygulaması ile başlayan süreçte, sınıflara en fazla 14 öğrenci alındı. Ayrıca, okullarda sosyal mesafe uygulaması yönünde de eğitim verildi. ( Fotoğraf: KYPE / KATIA CHRISTODOULOU )