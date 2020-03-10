Güneyde alarm, yardım hatları kilitlendi

Kıbrıs’ın güneyinde dün akşam iki kişide Corona virüsünün bulunmasının ardından alarma geçildi.

Haber kaynakları, Corona virüsü semptomları gösteren kişilerin ulaşması için belirlenen “1420” numaralı hattın, dün akşam iki kişide virüsün bulunmasının ardından, semptomları yaşadığını düşünen kişiler tarafından saatte 200’den fazla çağrı aldığını ve 7 hat ile hizmet veren merkezde hatların zaman zaman kilitlendiğini duyurdu.

Öte yandan Lefkoşa’nın güneyindeki bir ilkokulda, okul aile birliği tarafından ailelere atılan bir kısa mesaj da, büyük paniğe neden oldu. Kısa mesajda, okulda öğrenim gören bir çocuğun ebeveyninin, Corona virüsü taşıdığı tespit edilen doktorun yanında hemşire olarak çalıştığı ve ailelere, eğer endişe duyuyorlarsa, çocuklarını okula göndermemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Bu arada, Corona virüsü taşıyan doktorun ders verdiği “Kıbrıs Üniversitesi” Tıp Fakültesi’nin de, personel, öğrenci ve akademisyenlerin kontrolden geçirilmesi maksadıyla iki günlüğüne kapatıldığı duyuruldu.

En kötü senaryo

Koronavirüs (Covid-19 ) teşhisi konulan Lefkoşa Genel Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Şefi ile temas eden hastaların da yüksek tehlike arz ettiği belirtiliyor. Lefkoşa Genel Hastanesi ise karantina altına alındı. Kıbrıs Rum hükümetinin geçiş noktaları ile ilgili kararını bugün toplanan Bakanlar Kurulu’nda vermesi bekleniyor.

Güneydeki haber kaynakları, “Korona virüsünün evi Lefkoşa Genel Hastanesi’nin içinde” başlığını kullanarak, koronavirüsün Kıbrıs’ın güneyine en kötü senaryo ile girdiğini yazdı.

Koronavirüs teşhisi konulan Lefkoşa Genel Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Şefi’nin temas ettiği hastaların da yüksek tehlike arz ettiğine dikkati çekildi.

Lefkoşa Genel Hastanesi karantinada” başlığıyla aktarılan haberlerde Lefkoşa Genel Hastanesi’nde tüm ameliyatların, randevuların ve hastane ziyaretlerinin bugün ve yarın için iptal edildiğini duyurdu.

Kıbrıs’ın olabilecek en kötü senaryo ile, muhtemelen bu kadarının öngörülemeyeceği şekilde, korona virüsü ile mücadele eden ülkeler haritasına girdiği aktarıldı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı da virüs saptanan kardiyoloji bölümü şefiyle 3 Mart’tan itibaren temasa geçen onlarca hasta ve sağlık çalışanını arıyor.

Haber kaynakları, Kıbrıs’ın güneyinde ayrıca ikinci vakanın da kısa süre önce İtalya’nın Milano şehrinden dönen Limasollu 25 yaşındaki bir genç olduğunu kaydetti.

Lefkoşa’ın güneyindeki bir polis karakolunda tutuklu bulunan bir kişi ile Rum Milli Muhafız Ordusu’na ait kışladaki bir askerin karantinaya alındığı belirtildi.

Söz konusu polis karakolundaki tutuklularla temas içinde olan polislerin, avukatların ve diğer tutukluların da inceleme altına alındığı ifade edildi.