Güneyde AİK'ten 12 megavatlık güneş parkı

Kıbrıs Elektrik İdaresi’nin, Ağrotur bölgesine 12 megavatlık büyük bir güneş parkı yapması yönündeki talebine Çevre Dairesi tarafından “yeşil ışık” yakıldığı belirtildi.

Fileleleftheros gazetesi “AİK Güneş Parkına Yeşil Işık” başlıklı haberinde, Kıbrıs Çevre Dairesi’nin, AİK’in ilk büyük güneş parkını yapmasına “yeşil ışık” yaktığını yazdı.

Gazete bununla birlikte kararın şimdi ise, ilk başta 20 megavatlık kapasite ile sunulan çalışma iznini vermeyen Şehircilik Dairesi’nde bulunduğunu belirtti.

Çalışmanın hayata geçirilmesi için başka izinlere de gereksinim olduğunu belirten gazete, güneş parkının, geniş bölgede çevresel etkilere sahip olacağı gerekçesiyle Orman Dairesi, Tarım Dairesi, çeşitli çevre örgütlerinin buna karşı çıktığını da anımsattı.