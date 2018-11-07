Güneyde AEL fırtınası

Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde 8’inci hafta maçları tamamlandı. Lig lideri AEL konuk olduğu AEK Larnakayı tek golle mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. APOEL’in Baf deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılması ve Apollon’un da kendi evinde Anorthosis’e 2-1 yenilmesi sonrasında AEL zirvede en yakın rakibine 5 puan fark attı.

Omonia haftalar sonra

Lige bu hafta Omonia uzun bir süreden sonra galip geldi. Son galibiyetini 5 maç önce elde eden Omonia konuk ettiği Ermis’i 2-1’lik skorla yenerek galibiyet hasretini sonlandırdı. Paralimni’nin Alki’yi 2-0 yendiği haftada Nea Salamina da konuk ettiği Doxa’yı tek golle mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatan takımlar arasında yer aldı.

Sonuçlar

Nea Salamina – Doxa: 1-0

Omonia – Ermis: 2-1

Baf – APOEL: 0-0

AEK Larnaka – AEL Limasol: 0-1

Apollon – Anorthosis: 1-2

Paralimni – Alki: 2-0