Güneyde 9 yeni vaka daha
Kıbrıs’ın güneyinde bugün 39 yeni Covid-19 vakası görüldü.
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Kıbrıs’ın güneyinde bugün 39 yeni Covid-19 vakası görüldü.
Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün yurtdışından adaya gelen yolculara yapılan 346 PCR testinde, 30 kişide Covid-19 bulgusuna rastlandı.
Daha sonra yapılan 3176 test sonucunda 9 yeni pozitif vakaya daha rastlandı.
9 vaka ile bugün tespit edilen toplam vaka sayısı 39'a ulaştı. Kıbrıs’ın güneyinde böylece toplam vaka sayısı 1,460 oldu.
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Etiketler : corona
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