Güneyde 9 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte toplam 2.893 laboratuvar tanısından 9 yeni COVID-19 vakasının tespit edildi.

5 yeni vakanın, Larnaka Genel Hastanesi Endoskopi bölümünde pozitif olan hemşirenin temaslısı olduğu öğrenildi. Hemşirenin yakınlarından ikisinin Polonya'da seyahat geçmişi olduğu bilgisi de verildi.

Nepal'den Katar üzerinden iş amacıyla adaya gelen bir kadına da yapılan test sonucu Covid-19 pozitif belirlendi. Ayrıca Frankfurt'tan Larnaka Havalimanı'na gelen yabancı bir yolcuda da vaka görüldüğü açıklandı.

Nea Salamina'dan sonra Omonia futbol takımında da pozitif vakalar görüldü.

Kıbrıs'ın güneyinde biri Yoğun Bakım Ünitesi'nde olmak üzere 12 hasta tedavi görüyor.

Güneydeki haber kaynaklarına göre toplam vaka sayısı 1663'e yükseldi.