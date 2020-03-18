Güneyde 9 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde 9 yeni coronavirüs pozitif açıklandı. Son rakamlarla birlikte Kıbrıs'ın güneyinde sayı 58'e ulaştı.

Hastalardan dördünün daha önce hasta olan 1 kişiyle temasta olduğu açıklandı.

Üç kişi ise Yunanistan'dan gelen ve ev karantinasınd olan kişiler olduğu ifade edildi.,

Bir kişinin ise İngiliz üslerinden olduğu öğrenildi.

Diğer kişinin nereden geldiği araştırılmakta.

Kıbrıs'ın kuzeyinde ise vaka sayısı 20.

Ada genelinde vaka sayısı 78 oldu.