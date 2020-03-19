Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) Kıbrıs’ta bulaştığı kişi sayısı toplam 109 oldu.

Güneyde 8 yeni kişinin coronavirüs (COVID -19) testi pozitif çıktı.

Adanın güneyinde bugüne kadar 76 vaka ortaya çıkarken, 2 vakanın da iyileştiği ve taburcu olma aşamasına geldiği açıklandı; kuzeydeki rakam ise 33 olarak kayıtlara geçti.

Güneyde ilk vaka 9 Martta, kuzeyde ise 10 Mart tarihinde Almanya’dan gelen 65 yaşındaki bir turiste teşhis edilmişti.

Güneyde 8 yeni vaka daha

SAAT: 18.00 Kıbrıs’ın güneyinde 8 yeni coronavirüsü (COVID -19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Vakaların yarısının sağlık personeli olduğu belirtilirken, 3’ünün Baf Hastanesi’nden, birinin ise Limasol Hastanesi’nden olduğu ifade edildi. 3 Kişinin ise daha önce bir hastaya temas eden kişi olduğu kaydedildi.

Söz konusu yeni vakalarla güneydeki toplam coronavirüsü vakası 76’ye çıktı. Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyinde toplam vaka sayısı 109’a yükseldi.

Bakanlar Kurulu'ndan yeni tedbirler

15.35 Küresel salgın coronavirüs tedbirleri nedeniyle Bakanlar Kurulu yeni tedbirleri açıkladı. Ayrıntılar

On-line eğitime onay

15.15 Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Şartları yerine getiren üniversitelerimiz dijital ortamda eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecekler” Ayrıntılar

'Ayda 6 milyon TL'yi gözden çıkarabiliriz'

15.02 Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda çalışmaların devam ettiğini, bir tedbir paketi açıklayacaklarını belirtti. Ayrıntılar

Sosyal medyada bilgi kirliliği

15.00 Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve tüm ekibinin görevinin başında olduğunu belirterek, coronavirüs ile ilgili alınması gereken tüm tedbirlerin alınmış olduğunu ve alınmaya devam edileceğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar aktarıldı:

“Bu süreçte kamuoyunda kaos ve panik yaratmaya yönelik özellikle sosyal medyada birçok gerçek bilgiye dayanmayan kulaktan duyma ifade ve yorumlar bulunmaktadır. Böylesi olumsuz açıklamalar moral bozmakta ve gereksiz bilgi kirliliği yaratmaktadır.

Her ne olursa olsun bundan sonraki süreçte gerçekliğe dayanmayan, toplum sağlığını ve moralini olumsuz etkileyecek her türlü açıklamanın takipçisi olacağımızı ve yasal işlem yapılacağını kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Süreçle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı kamuoyuna düzenli olarak resmi bilgiler vermeye devam etmektedir. Bunun dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi önemle rica olunur.

Tüm önceliğimizin halkımızın sağlığı olduğunu bir kez daha belirtir, herkesi sağduyulu davranmaya özen göstermeye davet ederiz.”

KTTO'den sağlık için bir milyon TL kaynak

14.50 Kıbrıs Türk Ticaret Odası,sağlık sistemini güçlendirmek için yardım kampanyası başlattıklarını ve salgın tehlikesinin en az kayıpla atlatılması amacıyla kendi bütçelerinden bir milyon TL’lik kaynak ayırdıkları duyurdu. Ayrıntılar

İngiliz Üsleri online çalışıyor

14.00 İngiliz Üslerindeki “Kıbrıslı çalışanların çoğunluğunun” dünden itibaren evlerinden internet üzerinden çalıştıkları haber verildi. Bu önlemin koronavirüsle alakalı olarak güneyde geçerli olan önlemlerle uyum çerçevesinde alındığını yazan Politis gazetesi, haberinde İngiliz Üsleri Basın Sözcüsü Kristian Gray’ın açıklamasına yer verdi.

İşleri evden çalışmaya müsait olan çalışanların bunu yapmasına karar verdiklerini dile getiren Gray, İngiliz Üslerinin de uygun bütün önlemleri alacağını sözlerine ekledi.

Kıbrıslı Rum poliste COVID- 19 çıktı

13.50 Kıbrıs’ın güneyinde bir polisin coronavirüs (COVID -19) testi pozitif çıktı. Söz konusu polisin daha önce pozitif çıkan biriyle temas ettiği için bir süredir evinde izole olduğu belirtildi. Ayrıntılar

Araçlar için dezenfekte havuz

11.50 Girne Belediyesi Yeni Liman'da rıhtım üzerinde, tırların ve binek araçların geçişlerinde yeni bir düzenleme yaparak dezenfekte bir havuz yarattı. Ayrıntılar

Ev karantinasına uymayan bir kişiye yasal işlem

11.00 Ev karantinasına uymayan bir kişi hakkında polis yasal işlem başlattı. Polisten yapılan açıklamaya göre, 15 Mart tarihinde yurtdışından gelen ve 14 gün karantina süresini evinde geçirmesi gereken 25 yaşındaki A.B.A. yasal emirlere uymayarak Girne’de evinden çıktığı tespit edildi. Polis A.B.A. hakkında yasal işlem başlattı.

“Tatiller 27 Mart’ı aşacak”

10. 30 Başbakan Tatar, tatillerin 27 Mart tarihini aşacağını söyledi: “27 Mart dedik ilk etapta ama hem güneyde hem de Türkiye’de olaylar gelişiyor. Bizim aldığımız tedbir ve Almanlar giderse yavaş yavaş bazı sektörleri yeniden açık eski günlerine döndürebiliriz. Ama kapıların açılması Güney’de ve Türkiye’deki gelişmelere bağlıdır. En önemli şey sağlığımızdır. Elbette ekonomi ve maliye de önemlidir ama ilk öncelik sağlıktır. Hiç bir risk alınamaz. Kendimizi korumalıyız. Belli ki bu durum 27 Mart’ı aşacak. Eğitim ve kısıtlamalar konusunda da 27 Mart sonrasında da tatil uzayabilir diye düşünüyorum.” Ayrıntılar

LTB'den “+65 Yaş Tedarik Hattı”

08.50 LTB, Lefkoşa’daki 65 yaş ve üzeri tüm yurttaşların gıda, ilaç ve malzeme ihtiyaçlarını evlerine ulaştıracağını açıkladı. Ayrıntılar

Polisin test sonuçları negatif

07.15 Sağlık Bakanı Ali Pilli dün polis memuruna yapılan coronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi. Pilli, 33 olan vaka sayısında yeni bir artış olmadığını belirtti ve halktan sadece Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamalara itibar etmesini istedi. Ayrıntılar

19 MART

Kıbrıs'ın kuzeyinde 13 yeni corona virüs vakası açıklandı; toplam sayı 33'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Salamis Bay Otel'de karantinada tutulan turist kafilesindeki 12 Alman'a ve halen corona virüs tehşhisi konulan Kıbrıslı Türk bir hastanın eşine yapılan testte pozitif sonuç çıktı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 12 Alman turist ve 1 KKTC vatandaşının bugün yapılan tetkikler sonucunda pozitif çıktığını açıkladı. Sağlık Bakanı Pilli, bugün pozitif çıkan KKTC vatandaşının daha önce kamuoyuna açıklanan corona virüs olduğu tespit edilen KKTC vatandaşının eşi olduğunu, diğer 12 kişinin ise gözetim altında tutulan 12 Alman turist olduğunu belirtti.

Bakan Pilli, böylelikle KKTC'de toplam pozitif vaka sayısının 33'e çıktığını söyledi. Adanın güneyinde bugüne kadar 67 vaka ortaya çıkarken, 2 vakanın da iyileştiği ve taburcu olma aşamasına geldiği açıklandı; kuzeydeki rakam ise 33'e yükseldi.

Kıbrıs'ın güneyinde 9 yeni coronavirüs vakası daha belirlendi.

Böylece güneyde vaka sayısı 67, ada genelinde 87 oldu.

Güneyde belirlenen 9 yeni vakanın 6'sının önceki gün teyit edilen bir hasta ile yakın temasta bulunan kişiler olduğu belirlendi; ayrıca Bulgaristan, İtalya ve Birleşik Krallık'tan dönen, ev gözetimindeki üç kişi de hastalık belirtisi sonrasında sağlık birimlerine başvurdu.



Pilli: "İddialar gerçeği yansıtmıyor"

SAAT: 16.00 Sağlık Bakanı Ali Pilli, bazı basın yayın organlarında yer alan, dün yapılan Bakanlar Kurulu sırasında yaşanan tartışmalar nedeniyle rahatsızlandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ayrıntılar

Güneyde iki Covid-19 hastası tedavi oldu

SAAT: 15.30 Güneyde karantinada tedavi gören iki Covid-19 hastası tedavi oldu.Ayrıntılar

Sağlık Bakanlığı'ndan yurtdışındaki hastalar için duyuru

SAAT 11.30 Sağlık Bakanlığı, yurtdışından gelecek olan ve karantinaya alınacak hastaların, yakınları tarafından bakanlığa dilekçe ve doktor raporuyla başvurmalarını istedi. Ayrıntılar

Pilli, Anjiyo oldu

SAAT: 10.45 Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye bu sabah anjiyo yapıldı. Kalbiyle ilgili sorun saptanmayan, yüksek tansiyonu da kontrol altına alınan Pilli’nin bugün hastaneden taburcu olması bekleniyor. Ayrıntılar

CTP'den karantinada bulunanlara öneriler

SAAT: 10.14 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Sağlık Komitesi bir bildiri yayımlayarak, yeni tip Coronavirüs (COVİD-19) hastalığı bağlamında karantinada olan kişilerle ilgili dikkat edilmesi gereken hususları konusunda açıklamalarda bulundu. Ayrıntılar

Akıncı örtülü ödeneği Coronavirüs ile mücadeleye aktaracak

SAAT: 10.00 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, örtülü ödenek olarak anılan tahsisatın, Nisan ayından başlayarak yıl sonuna kadar olan dokuz ayı kapsayan tümünün Coronavirüs mücadelesi için kullanılmasına karar verdi. Ayrıntılar

NELER YAŞANDI

18 MART

Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 78

17 MART

Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 56

16 MART

Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 52

15 MART

Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 41

14 MART

Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 31

13 MART

Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 26

12 MART

Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 12

11 MART

Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 5

10 MART

Kuzeyde ilk vaka Mağusa'da

9 MART

Güneyde ilk vakalar: İki kişide sonuçlar pozitif