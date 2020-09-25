Güneyde 8 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde toplam 2.615 laboratuvar tanısından 8 yeni COVID-19 vakasının tespit edildiği açıklandı.

8 vakadan biri semptomları nedeniyle saptanırken, ayrıca, Limasol'da bir lise öğrencisinde de Covid-19 pozitif görüldü. Ayrıca 2 vakanın da biri futbolcu seyahat yapan kişiler olduğu belirlendi.

Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programı kapsamında alınan örneklerden 283 laboratuvar tanısı tamamlandığı, son sonuçlarla toplam vaka sayısının 1.671 olduğu açıklandı.

Adanın güneyinde biri Yoğun Bakım Ünitesi'nde bulunan SARS-CoV-2 virüsü pozitif olan toplam 14 kişiye tedavi uygulanıyor.