GÜNEYDE 75 GÜN SONRA VAKA YOK

Kıbrıs’ın güneyinde 75 gün sonra ilk kez yeni koronavirüs vakası yok.

2.414 test yapıldı, yeni vaka saptanmadı. Toplam test sayısı 50 bini aşkın PCR olmak üzere 97 bini aştı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Merkezi’ne göre, toplam 2.414 laboratuvar testinin ardından hiçbir SARS-CoV-2 virüsü vakası tespit edilmedi.

Yeni bir vaka belirlenmezken, yapılan testler hakkında şu bilgiler verildi:

Kuaförler, berberler, güzellik salonları, dövme merkezleri ve restoranlarda 10.000 çalışanın kontrol programı içerisinde 349 test yapıldı.

Genel Hastanelerin Mikrobiyolojik Laboratuvarlarında 170 laboratuvar testi tamamlandı,

20.000 öğrenci ve okul personeli kontrol programı çerçevesinde, 1.007 test daha yapıldı.

Perakende ve inşaat şirketlerinde 463 laboratuvar testi yapıldı;

Ayrıca daha önce teyit edilmiş vakaları izleme sürecinden 30 test yapıldı,

Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel ekiplerin kontrol programı dahilinde 74 kişiye kontrol yapıldı,

Özel bir girişimde 161 kişiye laboratuvar tetkikleri tamamlandı.

Mevcut verilere dayanarak, toplam vaka sayısı 927 olarak açıklandı.

HASTALARIN DURUMU

Mağusa Paralimni Genel Hastanesi'nde 5 kişi tedavi ediliyor.

Bunlardan biri Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görüyor.

İki hasta Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde kalırken, iki hasta aynı ünitede solunum cihazına bağlı tedavisini sürdürüyor.