Güneyde 6 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte 1504 test yapıldı, 6 yeni Covid-19 pozitif vakası tespit edildi. Güneyde toplam vaka sayısı 1031 oldu.

Pozitif vakaların üçünün Suriyeli, Türkiye üzerinden Kıbrıs’ın kuzeyine gelen ve güneye geçenler olduğu öğrenildi.

Türkiye üzerinden gelen ve güneye geçen Suriyeli mültecilerin durumunun Pournara’daki mülteci kampına alınmadan önce yapılan testlerle ortaya çıktığı belirtildi.

Dördüncü vakanın, Brezilyalı bir futbolcu olduğu açıklandı. Paralimniou kulübüne transfer olan futbolcunun Çarşamba günü özel izinle Zürih’ten gelişinde havaalanında yapılan test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

Diğer iki vaka ise geçen hafta pozitif olduğu saptanan bir otel çalışanının ailesinden kişilerin takibi sonucu ortaya çıktı.