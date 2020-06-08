Güneyde 6 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde yeni Covid-19 vakaları özellikle ülkeye geri dönenlerde yapılan testler sonucu ortaya çıkıyor.

Son 24 saatte toplam 799 laboratuvar testi yapıldı, 6 yeni SARS-CoV-2 virüsü vakası tespit edildi.

Kıbrıs Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bu vakaların 5'i adaya geri dönenlerde saptandı.

Yurt dışından geri gelenlerden alınan toplam 337 örnekten 5'inde pozitif vaka tanımlandı. İlgili kişilerin yakın temaslarının tespit edildiği ve kontrole alındığı duyuruldu.

Ayrıca özel bir işletmeden alınan testler sonucu da 1 vaka saptandı.

Berberler, kuaförler, güzellik salonları, okullar ve geçmiş vakaların izleme süreçlerinden ise herhangi bir yeni vaka görülmediği açıklandı.

Güneyde mevcut verilere dayanarak, toplam olumlu vaka sayısı 970 olarak gerçekleşti.

Mağusa Paralimni Genel Hastanesi'nde halen üç hasta tedavi görüyor. Ayrıca, Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde, iki hastanın daha solunum cihazına bağlı olarak tedavilerinin sürdüğü açıklandı.