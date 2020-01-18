Kıbrıs'ın güneyinde 13 Ocak tarihine kadar, yoğun bakımlarda tedavi gören 6 ciddi A gribi vakası kaydedildiği belirtildi.

Alithia gazetesi “6 Ciddi Vaka Kaydedildi-1 Kişi Hala Yoğun Bakımda Bulunuyor” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta, 13 Ocak tarihine kadar 6 ciddi grip vakasının kaydedildiğini, bunlardan 5’inin ya taburcu olduğunu ya da özel servislerde tedavi gördüğünü belirtti.

Gazete, Lefkoşa Rum Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde ise şu anda 1 kişinin, ciddi grip vakası olarak tedavi gördüğünü yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, uzmanların, Ocak ayı sonuna ilişkin “grip saldırısı” konusundaki öngörülerinin, doğrulanmaya başlandığını belirtti.

Gazete, Kıbrıs'ın güneyinde 13 Ocak tarihine kadar 118 doğrulanmış vaka bulunduğunu, bunlardan 6’sının ise ciddi olarak kaydedildiğini yazdı.

6 ciddi grip vakasından 2’sinin ise 13 ve 17 yaşlarındaki çocuklar olduğunu yazan gazete, geriye kalanların ise 68-80 yaş aralığında olduğunu belirtti.