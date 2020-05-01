Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün 'küresel salgın' (pandemi) olarak ilan ettiği yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 991, ölü sayısı 19 olarak kayıtlara geçti. 228 kişi tedavisini tamamlayarak taburcu oldu.

Covid-19 güneyde 15, kuzeyde ise 4 can kaybına neden oldu.



Güneyde daha önce coronavirüsle ilgili açıklanan bazı ölüm vakalarının, Covid-19 pozitif olmasına rağmen diğer hastalıklardan kaynaklandığına karar verildi.

Adanın güneyinde bugüne kadar 883 vaka ortaya çıkarken, kuzeydeki görülen vaka sayısı ise 108 şeklinde istatistiklere yansıdı.

Güneyde ilk vaka 9 Martta, kuzeyde ise 10 Mart tarihinde Almanya’dan gelen 65 yaşındaki bir turiste teşhis edilmişti.

19:43 Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1355 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Güneyde 5 yeni vaka

18:12 Kıbrıs’ın güneyinde bugün yapılan 2062 test sonucunda 5 yeni vakaya daha rastlandı.

Corona önlemleri mercek altında

16.35 Çalışma Dairesi müfettişleri, denetim yaptığı 52 iş yeri ve inşaat şantiyesinin Covid-19 tedbirlerine uyduğunu tespit etti, dezenfektan ve maske eksiği olan birkaç iş yerine eksiklerini tamamlaması için uyarı verdi.

Lefkoşa ilaçlandı

16.10 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, açılan ve açılacak tüm devlet dairelerinin ilaçlanmasının sürdüğünü, yüzlerce kamusal noktanın belediye ekipleri tarafından ilaçlandığını kaydetti.

'Tedbirler yetersiz'

16.05 KTAMS Başkanı Güven Bengihan, örgütlü bulundukları iş yerlerinde COVİD-19 salgınına karşı yeterli tedbirin alınmadığını, hizmetlerin maske, eldiven, ateş ölçer gibi malzemelerin eksikliğiyle verildiğini belirtti.

Piyango satışları başlıyor

13.30 Piyangolar Birimi yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, hijyen tedbirlerinin alındığı belirtilerek, vatandaşlarla bayilerin tedbirlere uyması istendi, maskeyle eldiven kullanımının zorunlu olduğu vurgulandı

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Sokaklarda normale dönüş

13.26 51 gün aranın ardından pazartesi birçok iş yerinin hizmetlerine yeniden başlamasıyla, çarşıda ve trafikte hareketlilik gözlemleniyor.

Gece ihlaller devam ediyor

12.00 Polis, gece sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24, sokakta maske takmayan 22 ve Bakanlar Kurulu’nca açılması henüz uygun görülmeyen iş yerini açan 1 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, denetimlerde 24 kişinin gece saat 21.00’den sonra sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 22 kişinin yasağa rağmen sokağa çıkarken maske takmadığını, Bakanlar Kurulu tarafından açılması henüz uygun görülmeyen 1 iş yerinin de açık bulundurulduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma sürüyor.

"Anneler Günü" evde geçecek

10.38 Anneler Günü, bu yıl 10 Mayıs’ta kutlanacak. Anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla dünyada farklı zamanlarda kutlanan Anneler Günü, bu yıl coronavirüsün gölgesinde geçecek.

30’u asker 53 kişi giriş yaptı

10.35 Mağusa Limanı’na bu sabah Mersin’den aileleri ile birlikte gelen 30 asker, 8 kombaycı ve 15 TC Devlet Su İşleri çalışanı adaya giriş yaptı. Mağusa Limanı’nda Sağlık Bakanlığı’na ait personel ve polis giriş işlemleri sırasında hazır beklerken 23 kişi Malpas’ta karantinaya alındı.

5 MAYIS

1003 test, vaka yok, 10 ileri tetkik

18.45 Sağlık Bakanı Ali Pilli bugün 1003 test yapıldığını, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı. 10 kişiye ileri tetkik yapılacağını duyurdu,

Güneyde 4 yeni vaka

18.00 Kıbrıs'ın guneyinde bugün yapılan 1250 test sonucunda 4 yeni vakaya daha rastlandı.

BASINA YAPILAN TESTLER SONUÇLANDI: TAMAMI NEGATİF

17.45 KTGB lokalinde dün 260 kişiye uygulanan 'hızlı test' sonucu pozitif çıktığı belirtilen iki kişiye bugün yapılan ileri tetkik ve PCR testlerinin negatif olduğu belirlendi.

Vudalı, maske kullanımıyla ilgili bilgi verdi

12.04 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı cerrahi maskenin nasıl takılması gerektiği konusuna değindi.

"Covid-19 gerçeği ile yaşamayı öğrenmeliyiz"

12.01 Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB), coronavirüs gerçeği ile yaşamayı öğrenmek gerektiğini vurguladı.

Kıbrıslı Rumlar ‘maskelerle’ sokağa çıktı

09.38 Kıbrıs’ın güneyinde de ‘yeni dönem’ başladı, salgına karşı uygulanan tedbirler azaltıldı.

4 Mayıs

Toplam 1419 test yapıldı, pozitif vaka yok

19.15 Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1419 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, dün ileri tetkik için gönderilen 3 kişinin covid -19 testinin negatif çıktığını, bugün yapılan testler sonucunda 6 kişiye ileri tetkik için PCR testi yapılacağını kaydetti .

Güneyde 2 yeni vaka

18. 00 Kıbrıs'ın güneyinde bugün 1490 test yapıldı, 2 yeni Covid-19 vakası tespit edildi

Son haftada 229 ihlal

16.30 Sokağa çıkma yasağı uygulamasının son haftasında toplam 229 kişinin yasağı ihlal ettiği belirlendi.

Tabiplerden okullar için acele etmeyin uyarısı

15.22 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, okulların açılıp açılmayacağını bugün gerçekleştirilen açılımın ardından ancak 14 gün sonra değerlendirilebileceğini açıkladı

Stelios'tan Kıbrıslı Türklere 50 bin STG

13.33 Stelios Hayırseverlik Vakfı (Stelios Philantropic Foundation) Kıbrıs Türk Toplumuna 50 bin sterlinlik yardım yapma kararı aldı.

'DSÖ, tanı için sadece PCR testi öneriyor'

11.30 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, DSÖ'nün hızlı antikor testleri ile ilgili; “bu tür testlerin sadece araştırma amaçlı kullanılmasını önerdiğini ve bunun dışında tanı koymada yerleri bulunmadığını ifade ettiğini” işaret etti

Gazetecilere test

10.30 Basın örgütlerinin öncülüğünde gazetecilere de Covid-19 testi yapılıyor.

51 gün sonra pek çok sektör yeniden açılıyor.

09.30 Kıbrıs’ta COVİD- 19’a bağlı bir buçuk ayı aşkın süredir devam eden ‘kapanma’, bugün kısmen sona eriyor…

İngiltere’de Covid-19’a bir kayıp daha

00.59 Kıbrıslı çok sayıda insanımızın hayatını kaybettiği İngiltere'den bir acı haber daha geldi. Küresel salgın Covid-19 bir can daha aldı, İngiltere'de ikamet eden 49 yaşındaki Hakkan Seyyar hayatını kaybetti.

3 MAYIS

Kuzeyde 3 kişiye ileri tetkik yapılacak

18:40 KUZEYDE bugün 507 test yapıldı, testler sonucu pozitif vakaya rastlanmadı. 3 kişiye ileri tetkik yapılacak.

Güneyde 8 yeni vaka

18:04 GÜNEYDE 1968 test yapıldı, 8 YENİ VAKA tespit edildi. Güneyde toplam COVİD- 19 vaka sayısı 872 oldu.

Pilli: "Covid-19 savaşı henüz bitmedi”

11.43 Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini, semptom göstermeyen Covid-19 taşıyıcısı olabileceğinin bilincine varılması gerektiğini vurguladı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 kişi tutuklandı

10.47 Polisin ülke genelinde dün ve gece yaptığı denetimlerde; 16 kişinin kısmi, 8 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 24 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi.

2 MAYIS

Güneyde 7 yeni vaka

18.13 Kıbrıs'ın güneyindeki vakalarda yatay seyir devam ediyor.

Pilli: "373 test yapıldı, pozitif vaka yok"

17.21 Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 373 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını, bugün tedavisini tamamlayan bir kişinin daha taburcu edildiğini açıkladı.

Çalışma için vardiya önlemi

12.25 Bakanlar Kurulu kararınca Covid 19 salgını kapsamında işverenlerin sorumlu olup iş yerlerinde uygulanması gereken genel önlemler ile birlikte inşaat şantiye alanları ve kapalı çalışma ortamı ile ofis alanları için uygulanması gereken önlemler belirlendi.

16 kişi tutuklandı

12.00 Polis, bu sabah itibarıyla son 24 saatte 7’si kısmi, 9’u gece olmak üzere 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini, 10 kişinin de maskesiz sokağa çıktığını tespit etti. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Mukayyitlik çalışma programı açıklandı

10.08 Bakanlar Kurulu kararıyla pazartesi günü açılacak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi, ilçelere göre ve belirli kurallarla hizmet vereceğini duyurdu

'4 Mayıs'ta Rus ruleti oynanacak'

09.40 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, “tedbirlerin kademeli kaldırılması rus ruleti oynamaktr” açıklamasında bulundu.

1 MAYIS

Güneyde 2.427 test, 7 yeni vaka

17. 55 Kıbrıs’ın güneyinde bugün 2,427 test gerçekleşti, 7 yeni vaka belirlendi.

Toplam 862 test yapıldı, pozitif vaka yok

17.10 Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 862 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını, bir kişinin tedavisini tamamlayarak taburcu edildiğini açıkladı. 2 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Bankalar normale dönüyor

17.00 Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, hükümetin Covid-19 tedbirlerini yumuşatma kararları çerçevesinde bankaların 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren normal çalışma düzenine geçeceğini belirtti

44 kişi ‘yasağa uymadı’ tutuklandı

14.55 Sokağa çıkma yasağı kapsamında son 24 saatte, 30’u kısmi, 9’u ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 39 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi

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