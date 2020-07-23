Güneyde 5 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1575 Covid-19 testi yapıldı, 5 yeni pozitif vaka tespit edildi. Güneyde toplam vaka sayısı 1045 oldu.

Vakalardan birinin, 21 Temmuz’da İsrail’den gelen bir şahıs olduğu, ikinci vakanın ise güneyde yaşayan ve dün ülkeye giriş yapan bir kişi olduğu ifade edilirken, diğer üç kişinin ise Covid-19 pozitif olan Kıbrıslı Rum’un akrabaları olduğu kaydedildi.