Güneyde 5 yeni vaka

Güneyde, yeni seyahatlerin ardından yapılan test ve takipler, 5 yeni COVID-19 vakası ortaya çıkardı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi'nden elde edilen verilere göre, son 24 saatte toplam 1.289 laboratuvar testi sonucu 5 SARS-CoV-2 vakası tespit edildi.

Yeni uçuşlarla birlikte ortaya çıkan vakaların temasları izlendi ve 39 test sonucu, 3 vaka böyle belirlendi.

Ayrıca, adaya geri gelenlere yapılan 279 testten de 1 vaka saptandı. Diğer 1 vakanın da halk sağlığı klinikleri tarafından belirlendiği açıklandı.

Ayrıca kuaför, berber, güzellik salonları ve restoranlarda 173,.okullarda 55 test yapıldı, herhangi bir vaka belirlenmedi.

Genel Hastanelerin Mikrobiyolojik Laboratuvarlarında 145 test sonucu herhangi bir vaka ortaya çıkmazken, özel işletmelerde de rastgele 337 test yapıldı, olumsuz bir sonuca rastlanmadı.

Güneyde mevcut verilere dayanarak, toplam vaka sayısı 980 oldu.