Güneyde 5 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde corana virüs vakalarına yönelik düşüş eğilimi yine sürdü. Son 24 saatte 1669 test sonucu 5 yeni vaka saptandı.

Toplam vaka sayısı 772 olarak açıklandı.

Adanın güneyinde son bir haftanın vaka sayısı ciddi bir düşüş eğiliminde izlenirken, 20 bin test programı uygulaması da devam ediyor.