Güneyde 5 işyeri ve 23 kişi Coronavirüs tedbirlerini ihlal etti

Kıbrıs Rum polisi, 5 işyeri ve 23 kişinin Coronavirüsü tedbirlerini ihlal ettiğini bildirdi.

Polis, koronavirüsünün yayılmasını önleme tedbirleri çerçevesinde son 24 saatte toplam 764 kontrol gerçekleştirdi.

Bir polis yetkilisi Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, pazartesi sabahı 06.00 ile salı sabah 06.00 saatleri arasında gerçekleştirilen kontrollerde 9 işyerinin ve 23 kişinin, genellikle koruyucu maske kullanımına ilişkin yasa ve kararnameleri ihlal etmekten rapor edildiği söyledi.

Lefkoşa’daki 107 kontrolde 2 işyeri ve 6 kişi; Limasol’da 152 kontrolde 10 kişi, Larnaka’da 136 kontrolde 1 işyeri ve 1 kişi, Baf’taki 111 kontrolde 2 işyeri ve 5 kişi rapor edildi. Mağusa’da 65 kontrol yapıldı, rapor edilen olmadı.