Güneyde 40 yeni vaka, 1 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde küresel salgın coronavirüs (Covid-19) bir can daha aldı, toplam ölü sayısı 11’e yükseldi. 40 yeni vakanın tespit edildi.

64 yaşında bir erkek daha Covid-19 nedeniyle kaybedildi.

Yeni coronavirüs vakalarının 29’u pozitif bulunan kişilerin temaslarının izlenmesi yoluyla ortaya çıkarıldı.

Kıbrıslı Rum uzmanlar 2 vakanın yurtdışı seyahatinden dönen kişilerden saptandığı, 9 vakanın ise geçmişi araştırılan kişilerden olduğunu açıkladı.

Dr. Leontios Kostrikis, teyit edilen 396 vakanın 268'inin Coronavirüs'e pozitif bulunan diğer insanlarla temas halinde olduğunu söyledi.

Bugüne kadar 9447 test yapıldığı açıklandı, bu testlerin, Genetik Enstitüsü yanısıra Lefkoşa ve Limasol Hastaneleri'ndeki mikrobiyoloji bölümü ve özel laboratuvarlar tarafından gerçekleştirildiği duyuruldu.