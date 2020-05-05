Güneyde 4 yeni vaka

Kibrıs'ın guneyinde bugün yapılan 1250 test sonucunda 4 yeni vakaya daha rastlandı.



Ayrıca, farklı sağlık sorunları bulunan, Covid-19 visüsü de taşıyan 56 yaşındaki erkek bir şahsın da yaşamını yitirdiği açıklandı. Covid-19'un ölümün asıl sebebi olmadığı yönünde bilgi verildi.

Güneyde Covid-19 nedeniyle vakaların sayısı ise 878'e çıktı.



1.250 tanı testinden ortaya çıkan, teyit edilmiş dört yeni COVID 19 vakası yetkililer tarafından Salı öğleden sonra açıklandı.

Kıbrıs Salgın Hastalıklar Merkezi'nden aypılan açıklamada, güneyde yürütlen "20 bin Test Kampanyası" sonucunca yeni bir pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.



Özel işletmerde yapılan testlerde 2 pozitif vaka saptandığı açıklanırken, yurt dışından gelenlere yapılan 121 testte herhangi bir pozitif vaka görülmediği ifade edildi.



Hastanelerde yürütülen testler kapsamında ise 313 tesste herhangi bir olumsuz sonuca ulaşılmadı.



