Güneyde 4 vaka, 30 bin yeni test programı

Kıbrıs'ın güneyinde 1.970 test sonucunda 4 yeni COVID-19 vakası belirlendi.

Epidemiyolojik Gözetim Merkezi’nden yapılan açıklamada, yeni vakalardan birinin Lefkoşa’daki bir okulda görüldüğü, diğer iki vakanın da yeni açılan işyerlerinde saptandığı duyuruldu.

Test sayısının 95 bini aştığı güneyde, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yeni açılan işyerleri için 10 bin, okullar için de 20 bin PCR taraması programını yürürlüğe koydu.

Adanın güneyinde son 24 saatte Covid-19’la ilgili şu veriler paylaşıldı:

• Kuaförler, berberler, güzellik salonları, dövme salonları ve restoranlarda “10.000 test” programı kapsamında 380 test yapıldı, 2 vaka saptandı.

• Genel Hastanelerin Mikrobiyolojik Laboratuvarlarında yapılan 171 test sonucu 1 yeni vaka tespit edildi ve

• “20.000 öğrenci ve okul personeli test programı” kapsamında toplam 558 kişiye PCR testi uygulandı, 1 vaka tespit edildi.

• Perakende ve inşaat şirketlerinde 217 test, daha önce teyit edilmiş vakaları izleme sürecinden de 101 test yapıldı, herhangi olumsuz bir tanı konmadı.

• Halk Sağlığı Klinikleri'nde 17, özel laboratuvarlarda ise 298 test tamamlandı.

Bilim Kurulu Direktörü Dr. Marios Loizou, Mağusa Paralimni Genel Hastanesi'nde 5 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıklarken, bunlardan birinin Yoğun Bakım Ünitesinde olduğunu söyledi.

2 hasta Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi görürken, 2 hastaya da solunum desteği veriliyor.

Dr. Marios Loizou, virüse yönelik ‘ikinci enfeksiyon dalgası’ndan söz edildiğini belirterek, normalleşme sürecinde herkesi dikkatli, özenli ve tedbirli olmaya çağırdı.

“Sosyal mesafeyi korumak ve kalabalık ortamlar yaratmaktan kaçınmak çok önemlidir” diyen Dr. Marios Loizou, hijyen kurallarının da gözetilmesi gerektiğini vurguladı.



Dr. Marios Loizou, “Mesafemizi koruyoruz, maskemizi gerekli olduğu her yerde düzgün bir şekilde takıyoruz ve sürekli tetikte kalıyoruz, bunu yaparsak sağlıklıyız, güvendeyiz” dedi.