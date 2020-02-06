Güneyde 4 dilde bilgilendirme

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, koronavirüs konusunda halkı ve Kıbrıs’ın güneyine gerek hava ve deniz limanlarından, gerekse geçiş noktalarından giriş yapacak kişileri bilinçlendirmek amacıyla broşür yayımladı.

Filelefteros gazetesi söz konusu broşürlerin, Yunanca, Türkçe, İngilizce ve Çince yayımlandığını belirtti.

Gazete aynı haberinde, koronavirüs konusunda alınan tedbirlerle ilgili olarak bugün meclise de bilgi verileceğini yazdı.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerin yanı sıra polisin de alarmda olduğunu yazan gazete, Polis Basın Sözcüsünün konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu, polisin aktif olarak kontrollere müdahil olmakla birlikte rolünün ise sağlık hizmetlerine yardım etmek olduğunu ifade etti.

Geçiş noktalarında, polisin, Kıbrıs’ın güneyine giriş yapan kişilere, sağlık birimleri tarafından hazırlanan soruların yönetildiğini ifade eden Andreu, havaalanlarında ise Çin’den gelen yolcuların tespit edilmesi amacıyla yolcu listelerinin kontrol edildiğini belirtti.

Gazete, devlet hastanelerinin şüpheli veya teyit edilmiş bir vakayla karşı karşıya kalmaya hazır olup olmadığına ilişkin olarak ise doktor ve hemşire temsilcilerinin açıklama yaptığını ve tüm gerekli tedbirlerin alındığını ifade ettiklerini yazdı.