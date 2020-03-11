Güneyde 4 Coronavirüs vakası daha

Kıbrıs’ın güneyinde 4 kişide daha Coronavirüs tespit edildiği açıklandı.

Cyprus Mail’in haberine göre, testleri pozitif çıkan iki kişi Salı gecesi İngiltere’den Kıbrıs’a geldi ve yüksek ateşli olmaları sebebiyle Lefkoşa Genel Hastanesi’ne aktarıldı.

Geriye kalan 2 kişiden birinin ise Limasol Hastanesi’nde, diğerinin de evinde karantina da olduğu bildirildi.

Yetkililer hastaların temas ettiği kişilerle irtibata geçmeye başladığı açıklandı.

Kıbrıs’ın güneyinde son açıklayan 4 vaka ile birlikte hasta sayısı 6’ya yükselmiş oldu