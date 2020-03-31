Güneyde 32 yeni vaka, 1 ölü

Kıbrıs'ın güneyinde coronavirüs (Covid-19) bir can daha aldı, 83 yaşındaki bir kişi daha hayatını kaybetti. 32 yeni vaka tespit edildi.

Güneydeki toplam vaka sayısı 262'ye yükseldi.

Kıbrıs'ın güneyinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise yedisi erkek bir kadın olmak üzere 8'e yükseldi.

Bugüne dek yapılan toplam test sayısı ise 7397.