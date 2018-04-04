Güneyde 31 yılda bin 148 HIV/AİDS vakası

Güney Kıbrıs’taki, 1986-2017 yılları arasındaki HIV/AİDS vakalarının sayısının bin 148 olduğu belirtildi.



Politis gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı’ndan elde ettiği verilere dayanarak, 1986 ile 2017 yılları arasında, bin 148 HIV/AİDS vakasının görüldüğünü yazdı.



Gazete son 10 yılda, yeni vaka sayısının, yıllık 80 olduğunu, 2017 yılında bu rakamın ise 84 olarak kaydedildiğini belirtti.



Gazete yine bakanlığın,hastalığın yayılması şekline ilişkin verilerine dayanarak 1986-2016 yılları arasında, HIV virüsünün, yüzde 53’ünün heteroseksüel ilişki, yüzde 43.1’nin homoseksüel ilişki, yüzde 1.4’nün ise damardan uyuşturucu kullanılmasıyla yayıldığını yazdı.



Habere göre “Grigorio” kliniği müdürü Dr. Dimitriadis, gazeteye yaptığı açıklamada kliniğe, 1996 yılından bu yana 850 vakanın kayıtlı olduğunu, bugün ise 570’nin takip altında olduğunu, tedavi altında olanların ise 543 olduğunu söyledi.