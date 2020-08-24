Güneyde 30 yeni vaka

Cyprus Mail’in haberine göre, Kıbrıs’ın güneyinde bugün 30 yeni covid-19 vakası görüldü. Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün yurtdışından adaya gelen yolculara yapılan 346 PCR testinde, 30 kişide covid-19 bulgusuna rastlandı. Kıbrıs’ın güneyinde böylece toplam vaka sayısı 1,451 oldu.

Yeni vakalar ile ilgili bilgi veren Bakanlık, 17’sinin 22 Ağustos’ta Yunan adası Mikonos’tan geldiğini ve birbirileriyle bağlantılı olduklarını açıkladı. Diğer 13 vakanın ise, 23 Ağustos’ta Ada’ya Amsterdam’dan gelen 10 yolcu ve yine aynı tarihte Londra’dan gelen 3 yolcu olduğu paylaşıldı.