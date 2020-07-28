Güneyde 3 yeni vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1974 Covid-19 testi yapıldı, 3 yeni pozitif vaka tespit edildi.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1974 Covid-19 testi yapıldı, 3 yeni pozitif vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 1063 oldu.
Vakalardan ikisinin kendi isteğiyle test yaptırdığını ve pozitif olduğunun tespit edildiğini; üçüncü vakanın ise yurtdışından gelen kişilere yapılan testler çerçevesinde saptandığını duyurdu.
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Etiketler : Coronavirüs, güney
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