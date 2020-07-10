Güneyde 3 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte toplam 1.247 test sonucu 3 yeni SARS-CoV-2 vakası tespit edildi. Yeni COVID-19 vakaları ile ilgili olarak, Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerini açıkladı.

Özel bir işletmeden alınan toplam 219 örnekten 2 pozitif vaka belirlendi. Bu iki kişiden birinin yakın geçmişte seyahat geçmişi olduğu açıklandı.

Ayrıca mevcut vakaların temaslı takibi sonucunda da 87 test yapıldığı ve 1 vaka ortaya çıktığı açıklandı.

Turistler ve ülkeye geri dönem yolcularda yapılan 358 test sonucu ise yeni bir vaka tanımlanmadı.