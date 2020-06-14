Güneyde 3 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde 1194 Covid-19 testi yapıldı. İlk açıklamada yeni bir pozitif vakaya rastlanmadığı duyuruldu, Sağlık Bakanlığı yaptığı ikinci açıklamada 3 yeni pozitif vaka olduğu bilgisini verdi. Pozitif vakaların birisinin uçuş ekibinde olduğu bilgisi verildi.