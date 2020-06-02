Güneyde 3 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte yapılan 1,473 testten 3 yeni Covid-19 salgınına bulaşan pozitif vaka tespit edildi. Bu vakalarla birlikte güneydeki vaka sayısı 952'ye ulaştı.

Güneyde bugüne kadar yapılan test sayısı ise 120 bin 289 oldu.

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, bugün yapılan testler sonucu pozitif vaka olarak tespit edilen kişilerden birinin okullarda yapılan testler sonucu bir ortaokul öğrencisi, doktorların yönlendirme programı çerçevesinde yapılan testlerden 1 kişi ve berber, kuaför vb. çalışma alanlarında yapılan testlerden 1 kişi olduğu belirtildi.