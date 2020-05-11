Güneyde 3 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde 1.046 test yapıldı, 3 yeni vaka tespit edildi.



"PCR Test" sayısının 77 bini aştığı güneyde vakalar uzun bir süredir tekli rakamlara indi, yatay seyir başladı. 3 yeni koronavirüs vakası ile birlikte toplam pozitif vaka sayısı 901'e yükseldi.

Son yapılan açıklamada, onaylanmış vakaları izleme sürecinde toplam 92 tanıdan 1 vaka tespit edildi.

Genel hastanelerin Mikrobiyolojik Laboratuvarlarında 198 test yapıldı, herhangi bir vakaya rastlanmadı.

Yurt dışından dönen kişilerde yapılan toplam 345 test sonucunda ise 1 pozitif vaka belirlendi.



Özel bir girişimden elde edilen toplam 219 laboratuvar testinden de 1 pozitif sonuç tespit edildiği açıklandı.

İçecek, gıda ve bakım evleri, ayırca perakende ticaretinde 2.000 çalışanın kontrolünden elde edilen 181 testten herhangi bir olumsuz sonuca rastlanmadı.

Son gelişmeleri açıklayan Dr. Kostrikis, "savunmasız gruplardaki vakaların tespiti konusunda" endişelerini dile getirdi, tümüyle kırılgan grupların korunmasına odaklandıklarını söyledi.



Dr. Loizou, Mağusa Genel Hastanesinde 12 kişinin tedavi edildiğini söyledi, yoğun bakım ünitesinde 'kritik' dört hastanın tedavi gördüğü bilgisi verildi.