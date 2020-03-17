Güneyde 3 yeni coronavirüs pozitif

Reporter'in haberine göre Kıbrıs'ın güneyinden 3 yeni coronavirüs pozitif vakası daha olduğu açıklandı. Yeni vakalarla birlikte güneydeki toplam sayı 49'a yükseldi.

Sağlık birimlerinin yaptığı açıklamaya göre, 3 kişiden 2'sinin dün coronavirüs tespit edilen bir kişi ile temas halinde olduğu bildirildi.

Bir diğerinin ise Belçika'dan Kıbrıs'a gelen bir kişi olduğu açıklandı.