Güneyde 3 yeni coronavirüs pozitif
Kıbrıs'ın güneyinde 3 yeni coronavirüs pozitif vakası olduğu açıklandı. Güneydeki toplam vaka sayısı 49'a yükseldi.
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Reporter'in haberine göre Kıbrıs'ın güneyinden 3 yeni coronavirüs pozitif vakası daha olduğu açıklandı. Yeni vakalarla birlikte güneydeki toplam sayı 49'a yükseldi.
Sağlık birimlerinin yaptığı açıklamaya göre, 3 kişiden 2'sinin dün coronavirüs tespit edilen bir kişi ile temas halinde olduğu bildirildi.
Bir diğerinin ise Belçika'dan Kıbrıs'a gelen bir kişi olduğu açıklandı.
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