Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip coronavirüsün (Covid-19) Kuzey Kıbrıs’ta bulaştığı kişi sayısı 7 oldu. Kuzey Kıbrıs’ta 1 yeni Covid-19 vakası teşhis edildi.

Salamis Otel’de karantina altında tutulan Alman turistlerden birine yapılan test ‘pozitif’ çıktı Söz konusu hasta Lefkoşa Devlet Hastanesi karantina bölümüne kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli son 24 saatte yapılan 3 testten birinin daha pozitif çıktığını belirtti. Bakan Ali Pilli, yaptığı açıklamada, son coronavirüs vakasının otelinde gözlem altında tutulan bir Alman vatandaşı olduğunu söyledi.

Adanın güneyinde bugüne kadar 49 vaka ortaya çıkarken, kuzeydeki rakam ise 7 olarak kayıtlara geçti. Güneyde ilk vaka 9 Mart’ta, kuzeyde ise 10 Mart tarihinde Almanya’dan gelen 65 yaşındaki bir turiste teşhis edilmişti. Virüs nedeniyle ada genelinde 53 kişinin tedavisi devam ediyor.

Güneyde 3 yeni coronavirüs pozitif

18:15: Kıbrıs'ın güneyinde 3 yeni coronavirüs pozitif vakası olduğu açıklandı. Güneydeki toplam vaka sayısı 49'a yükseldi.

Reporter'in haberine göre Kıbrıs'ın güneyinden 3 yeni coronavirüs pozitif vakası daha olduğu açıklandı. Yeni vakalarla birlikte güneydeki toplam sayı 49'a yükseldi.

Sağlık birimlerinin yaptığı açıklamaya göre, 3 kişiden 2'sinin dün coronavirüs tespit edilen bir kişi ile temas halinde olduğu bildirildi.

Bir diğerinin ise Belçika'dan Kıbrıs'a gelen bir kişi olduğu açıklandı.

Güneyde tedavi görenler için girişim

16.44 Başbakan Yardımcılığı Ve Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs’ın güneyinde tedavileri süren veya ilaç tedarik eden hastalar için Birleşmiş Milletler nezdinde girişim yapılıdığını duyurdu. Ayrıntılar

İki toplumlu kömite öğrenciler için devrede

16.30 İki toplumlu komitenin Kıbrıs’ın güneyinde karantinada olan üniversite öğrencileri için devrede olduğu açıklandı. Ayrıntılar

Malpas Otel 'karantina oteli' oluyor

15.50 Çatalköy’de bulunan Malpas Otel yurt dışından gelecek olan öğrencilerin ülkeye geldiklerinde karantina altında tutulacakları otel olacağı öğrenildi. Ayrıntılar

Seçimler 6 ay ertelensin kararı

15.45 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 aylık bir süre ertelenmesine yönelik Meclis tarafından çalışma yapılması kararlaştırıldığını açıklayan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis’te ertelemeye ilişkin çalışma yürütüleceğini ifade etti. Ayrıntılar

Karantinadan seslendi: “İyiyik”

15.30 İngiltere’den Baf Havaalanı’na gelen uçakta bulunan uçaktaki diğer Kıbrıslı öğrencilerle karantina altına alınan Kıbrıslı Türk öğrenci Mert Şükrüoğlu bir görüntü ile “iyiyim” mesajı verdi. Ayrıntılar

"Ay sonu kasada ne varsa paylaşacağız"

15.00 Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu hükümetin önceliğinin sağlık alanında atılması gereken adımlar olduğuna dikkat çekerek “maaşlardan kesinti” gibi bir tartışmanın zamanı olmadığını söyledi. Ayrıntılar

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi: “Gelenlerin de gidenlerin de çoğunluğu öğrenci”

14. 49 Ülkedeki gelişmelerin ardından Ercan Havaalanı ve Liman’da görülen yolcu yoğunluğunun ‘çoğunluğu’ öğrenci… Hem ülkeye gelişlerde hem de ülkeden çıkışlarda çoğunluğun öğrenci yolcu olduğu kaydedildi. Ayrıntılar

“Hastalarımızın genel durumu iyi”

14.18 Sağlık Bakanlığı "Coronavirüs pozitif vaka sayımız sabah açıklandığı gibi 7’dir" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Sağlık Bakanlığı’nın coronavirüs ile ilgili resmi açıklamaları, Sağlık Bakanlığı web sayfası ve sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır. Halkımız en doğru bilgiye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalardan ulaşabilir” denildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Şu anda coronavirüs pozitif vaka sayımız sabah açıklandığı gibi 7’dir. Basında ve sosyal medyada yer alan 8 pozitif vaka haberlerinin gerçekle alakası yoktur. Bakanlığımız her gelişmeyi anında şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edecektir.

Hastalarımızın genel durumu iyi olmakla birlikte, tedavileri devam etmektedir.

4 işletmeye yasal işlem

13.52 Bakanlar Kurulunun coronavirüs ile ilgili tedbirler kapsamında aldığı kararlara uymayarak açık olan 4 iş yeri işletmecisine yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bültenine göre, 13 Mart’ta alınan Bakanlar Kurulu kararına rağmen bugün Lefkoşa’da faaliyet gösteren Şensal Yapı Market ve Palmer Rent A Car isimli iş yerlerinin yasal emirlere uymayarak açık oldukları tespit edildi.

Ayrıca Mağusa’da yapılan denetimlerde ise Sarılar Mobilya isimli iş yeri ile Öztürk’ün Yeri isimli kahvehanenin açık olduğu ayrıca söz konusu kahvehanede müşteri olarak bulunan dört kişinin de “pokerize” diye bilinen oyunu para karşılığı oynadıkları tespit edildi.

Söz konusu iş yerleri işletmecileri ve kumar oynadıkları tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.

Tatar: “Hep birlikte hareket edip yol haritası çizmek hepimizin görevidir”

13.50 Başbakan Ersin Tatar, Ekonomik Örgütler Platformu ile görüştü.

Kıbrıs'a İngiltere’den gelenler olduğunu anımsatan Başbakan Tatar, charter sefer düşüncesinde olduklarını, İngiltere’den gelecek olanların bir otel kiralanarak 14 gün otelde gözlem altında tutulacağını aktardı. Ayrıntılar

160 öğrenci ülkeye dönmek için harekete geçti

13.40 Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Göksu, İngiltere’deki öğrencilerin, özel uçuş izinle Türkiye üzerinden ülkeye getirilmeye çalışıldığını belirterek, en az 160 kişinin bu uçuşta yer almak için kendileriyle temas kurduğunu kaydetti. Ayrıntılar

Fiyatlar denetleniyor

13. 35 Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Ticaret Dairesi bünyesinde hizmet veren fiyat kalite denetim memurlarının ada genelinde ekipler halinde , Azami Kar Yüzdeliği Emirnamesi kapsamında, fırsatçı işletmelere karşı denetimlerini tüm hızı ile devam ettirdiğini bildirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, piyasa denetçileri piyasa denetimini şu unsurlara dikkat ederek gerçekleştiriyor:

Ticaret Dairesi ekipleri, ülke genelinde ALO171 ihbar hattına giden şikayetler doğrultusunda bugün 57 noktada denetim yaptı. Denetimler sırasında işlem gerçekleştiren ekipler 11 iş yerine 3 bin 820'şer TL ceza kesti.

Sucuoğlu: “Maaşlar gününde ödenmeyebilir, kesinti olabilir”

13.05 Sağlığın tercih edildiğini, bu nedenle de ekonominin dibe vuracağının net olduğunu vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, kamu çalışanlarının gününde ödenemeyebileceğini belirtti. Ayrıntılar

Yurttaştan ‘trafik cezalarının süresi uzatılsın’ talebi

13. 00 Bazı yurttaşlar, Polis Genel Müdürlüğü’ne ödenmesi gereken trafik cezalarının süresinin dolduğunu fakat ‘hükümetin sokağa çıkmayın’ çağırısına karşın, bu sürenin uzatılmadığını ifade ederek tepki gösterdi. Ayrıntılar

Sağlık Kurulu Raporlarının süresi uzatıldı

12.50 Sağlık Bakanlığı, Kronik hastalıklar nedeniyle sağlık kurulu raporu ile ilaç alan hastaların sağlık kurulu geçerlilik süresinin 3 ay uzatıldığı, dolayısıyla sağlık kurulu raporlarını yenilemek için sağlık kuruluşlarına başvuru yapılmasına gerek kalmadığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca şunlar ifade edildi; Sağlık kurumlarında yatan hastalara refakatçi ve ziyaretçileri zorunlu olmadıkça kısıtlamaya gitmiş bulunmaktayız bu konuda özellikle hassasiyet gösterilmelidir.

65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan hastaların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları büyük önem taşımaktadır. Sosyal sigortalı hastaların sağlık karneleri yenilenmesine bakılmaksızın, 15 Nisan'a kadar uzatılmış olmasından dolayı sosyal sigortalara başvurmalarına gerek kalmamıştır.

Yurt dışından gelecek vatandaşların gözlem altında tutulacakları konaklama yerleri oluşturulmuş olup, 2 hafta süreyle izolasyon şartlarına uygun olarak misafir edilecekleri yerler hazır durumdadır.

İngiltere’deki öğrenciler için Charter uçuş

12.45 İngiltere’de olan ve adaya dönmek isteyen öğrenciler, Charter uçuş ile Ercan’dan ülkeye getirilecek. Öğrenciler, 14 gün boyunca bir otelde karantinada tutulup ardından topluma karışabilecek. Ayrıntılar

Sostal Sigortalar’dan ‘online işlem’ duyurusu

12. 00 Sosyal Sigortalar Dairesi’nden tüm sigortalılara: "Sigorta İşlemlerinizi ssd.gov.ct.tr adresinden online olarak yapabilirsiniz" Ayrıntılar

“İlk hastanın 2, 3 gündür ateşi çıkmıyor, durumu iyi”

11.50 Ülkedeki ilk Coronavirüs vakası olan 65 yaşındaki Alman turistin 9 gündür karantinada olduğunu ifade eden Çaygür, “İlk vaka olan Alman turistin karantinada geçirmesi gereken 5 günü kaldı, Pazar gününe dek bekleyeceğiz, durumu şu an iyi, 2, 3 gündür ateşi çıkmıyor. Eğer bir sorun çıkmazsa Pazar günü, karantina altında olan sağlıklı diğer turistlerle birlikte ülkesine gönderilecek.” Ayrıntılar

Eczanelerin çalışma saatleri

11. 30 Bakanlar kurulu kararı ile 16 Mart 2020 – 29 Mart 2020 tarihleri arasında (her iki tarih dahil olmak üzere) eczane mesai çalışma saatleri ve nöbet saatleri şu şekildedir;

Tüm ada geneli eczane mesai çalışma saatleri 08.00 – 13.30

Lefkoşa, Girne, Mağusa, Güzelyurt, Lefke bölgeleri nöbetçi eczane çalışma saatleri 13.30 – 01.30

Karpaz, İskele, Alt Mesarya ve Üst Mesarya bölgeleri nöbetçi eczane çalışma saatleri 13.30- 20.00 (20.00- 00.00 On-Call olarak hizmet verecektir) Ayrıntılar

2 kişiye yasal işlem

09.40 Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara aykırı olarak toplu taşıma yaptığı belirlenen iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Genel Müdürlüğü’nda yapılan açıklamaya göre, “tedbir amaçlı toplu taşımayı azaltmak için tüm otobüs faaliyetlerinin durdurulması hususunda karar alındığı halde, 16.03.2020 tarihinde, saat 17:00 sıralarında S.B.(E-57)’nin, 14 kişiyi, kullanımında bulunan otobüs ile Lefke’den Ercan Havaalanına götürdüğü sırada polis tarafından tespit edildiği kaydedildi.

Sözkonusu şahıs ve otobüs işletmecisi N.Ö.G.(E-43) aleyhinde yasal işlem başlatıldığı ve soruşturma devam ettiği bildirildi.

Yardım ve ihbar hatları

09.30 İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan, ilçelere göre koordinasyon merkezleri ve iletişim numaraları:

-Yardıma ihtiyaçlı olanlara ilaç, gıda, hijyenik temizlik malzemeleri vb ürünleri alamayan vatandaşlara bu ürünlerin tedariki için aranacak numaralar;

*Lefkosa 0548 863 7184

*Mağusa 0533 869 0769

*Girne 0548 859 2901

*Güzelyurt 0533 871 0556

*Iskele 0542 855 1179

*Lefke 0542 850 0207

-YASAKLARA UYMAYANLARI İHBAR ETMEK İÇİN;

*Lefkosa 0548 829 1051

*Magusa 0548 829 1052

*Girne 0548 829 1053

*Iskele 0548 829 1054

*Guzelyurt 0548 829 1055

*Lefke 0548 829 1056

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KUZEYDE BİR VAKA DAHA

07.59 Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 3 kişiye yapılan coronavirüs testlerinden birinin daha pozitif çıktığını açıkladı. Son vakayla birlikte kuzeydeki toplam vaka sayısı 7’ye yükseldi. Bakan Ali Pilli, 3 testin, otellerde gözlem altında tutulan 2 Alman ve 1 İngiliz vatandaşına yapıldığını, 1 Alman vatandaşının testininse pozitif çıktığını söyledi.

Coronavirüs vakalarının tedavilerinin sürdüğünü ifade eden Sağlık bakanı Ali Pilli, “Yaşanan süreçte en büyük görev vatandaşlara düşüyor. Lütfen herkes alınan tedbirlere ve kararlara uysun” dedi.

Girne Turizm Limanı’nda yurt dışına çıkış yoğunluğu

07.30 Girne Turizm Limanı’nda önemli bir yoğunluk yaşanıyor, yurt dışına çıkış yapan işçiler ve öğrenciler dün yine limandaydı. Liman yolcu salonu önünde toplanan kalabalığın, büyük riske rağmen birbiriyle yakın temas içinde olduğu da gözden kaçmadı.

Turizm Limanı'nda gümrük işlemlerini yaptırmak için bekleyen bazı vatandaşların maske ve eldivenlerle tedbir almaya çalıştığı, bazılarının ise, bu konuda hiçbir önlem almadan kalabalığın içinde durduğu görüldü. Liman görevlileri riski azaltmak amacıyla, vatandaşları gümrük işlemleri için 10’ar kişilik gruplar halinde içeriye aldı. Girne Turizm Limanı'ndan, feribotla ülkeye giriş yapan tüm kamyon, tır ve salon araçlar da 2 günden bu yana Girne Belediyesi ekipleri tarafından feribotun çıkış noktasında ilaçlanarak dezenfekte edilmeye çalışılıyor. (brt)