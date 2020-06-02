Güneyde 3 kiloyu aşkın hintkeneviri

Kıbrıs’ın güneyindeki Narkotik Şube polisleri, geçtiğimiz gün, Limasol-Lefkoşa yolu üzerinde seyretmekte olan ve 50 yaşındaki bir kişi tarafından kullanılan aracın içerisinde 3 kiloyu aşkın hintkeneviri buldu.

Alithia gazetesi, Kıbrıs Rum polisinin, kontrol için durdurduğu aracın içerisinde, 3 kilo 136 gr hintkeneviri tespit ettiğini ve Lefkoşa’nın güneyinde sakin 50 yaşındaki adamı tutukladığını yazdı.

Habere göre polis, 50 yaşındaki sürücünün yanı sıra olayla ilgili olarak 48 yaşındaki bir başka kişiyi de tutukladı.

Larnaka Mahkemesi her iki zanlı hakkında 3’er gün tutukluluk emri verdi.