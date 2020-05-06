Güneyde 3 bin şiddet ihbarı

Nisan ayında Aile İçi Şiddeti Önleme Derneği’ne 3 bin civarında ihbarda bulunuldu.

Alithia’nın haberine göre Dernek yetkilisi tarafından yapılan açıklamada Nisan ayında toplam 2 bin 902 ihbar telefonu aldıklarını, bunlardan 2 bin 127’sine cevap verebildiklerini açıkladı. Bir önceki ay ilgili hatta yapılan ihbar sayısının 827 olduğu ve bunların yüzde 48’ine cevap verilebildiği de kaydedildi.