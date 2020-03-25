Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı bugün biri 3 aylık bebek olmak üzere 8 yeni coronavirüs vakası açıkladı. Güneydeki vaka sayısı 132’ye çıktı.

Açıklamaya göre 8 vakadan ikisi Avrupa ülkelerinden gelen, 4’ü teyit edilmiş vaka ile temas yoluyla bulaşmış kişi. İki vakanın tıbbi hikayesi araştırılıyor (yerel bulaşma).

Açıklamaya göre, bugün itibarıyla toplam 5 vaka yoğun bakımda ve solunum cihazına bağlı tedavi görüyor. Bu hastaların durumlarının ciddi ancak stabil olduğu kaydedildi.

132 vakadan 69’unun Kıbrıslı Rum olduğuna işaret edildi, 3’ünün de İngiliz egemen askeri üslerinde saptanmış vakalar olduğu hatırlatıldı.