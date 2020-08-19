Güneyde 26 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte rekor artış görüldü.

Son 24 saatte 3 bin 372 test yapıldı, 26 yeni Covid-19 vakası saptandı. Toplam vaka sayısı 1.385'e ulaştı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, toplam 3.372 laboratuvar tanısından 26 SARS-CoV-2 virüsü vakası tespit edildi.

Doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 190 numuneden 7 vaka tespit edildi. Yolculardan 1 vaka belirlendi. Özel laboratuvarların yaptığı testler sonucu 6 vaka belirlendi. Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 166 örnekten 1 vaka belirlendi.

Mülteci kampında yapılan testlerde ise 178 örnekten 11 vaka belirlendi.

Covid-19 saptanan yolcunun Çek Cumhuriyeti'nden geldiği, Halk Sağlığı Klinikleri'nde saptanan vakaların ise Slovenya ve Sırbistan'a seyahat geçmişi olduğu açıklandı.

Ayrıca Mikonos ve Selanik'ten dönen Kıbrıs kökenli iki kişide de semptomlar saptandığı duyuruldu.

Güneydeki vakalar içerisinde COVID-19 hastası 1 kişinin Paralimni Genel Hastanesi'nde tedavi gördüğü, Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir hastanın entübe durumda olduğu açıklandı.