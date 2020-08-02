Güneyde 26 yeni vaka
Kıbrıs’ın güneyinde 11 yeni coronavirüs vakası açıklandı. Yeni vakaların 6’sı yurt dışından geldi. Sabah saatlerinde de 15 yeni vaka açıklanmıştı.
Kıbrıs’ın güneyinde 11 yeni coronavirüs vakası açıklandı. Yeni vakaların 6’sı yurt dışından geldi. Sabah saatlerinde de 15 yeni vaka açıklanmıştı.Güneyde son 24 saatte böylece 26 vaka görüldü.
Yeni COVID-19 hastalığı vakaları ile ilgili olarak, Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi'nden elde edilen verilere göre, en son yapılan toplam 1.977 laboratuvar testinde, 11 SARS-CoV-2 virüsü vakası daha tespit edildi.
Pozitif bireyler şöyle açıklandı: Onaylanmış vakaların temaslarını takip süreci sonucu alınan 58 örnekten 1 vaka ortaya çıktı. Özel inisiyatiflerden alınan 158 örnek sonucu 2 yeni vaka tespit edildi. Yolcular kapsamında alınan 1.461 örnekten ise 6 vaka belirlendi.
Ayrıca, Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla alınan 197 örnekten 2 vaka ortaya çıktı. Toplam 26 pozitiften 10 vakanın Limasol’da olduğu duyurulurken, Portekiz’den gelen bir futbolcuda da Covid-19 belirlendi.
1 vakanın doğum öncesi testlerde ortaya çıktığı da açıklandı.