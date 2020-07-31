Güneyde 25 yeni Covid-19 vakası

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 1850 Covid-19 testlerinde 25 yeni vakaya rastlandı.

Cyprus Mail’in haberine göre, Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada vakaların 20'si temaslı ve çoğunluk Limasol’dan.

Son açıklanan test sonuçları ile birlikte Kıbrıs'ın güneyinde toplam Covid-19 vakası bin 114 oldu.