Güneyde 24 saatte 351 yasak ihlali

Kıbrıs’ın güneyinde polis son 24 saatte kısmi sokağa çıkma yasağına uymayan 351 kişiyi rapor etti.

Cyprus Mail’in haberine göre polis, Cumartesi sabah 06.00 başlayarak 24 saat içerisinde 8,955 denetim gerçekleştirdi.

Lefkoşa’ın güneyinde 2,148 yaya ve araç sürücüsü kontrol edilirken bunların 128’i hakkında yasal işlem başlatıldı.

Limasol’da 841 denetim gerçekleşti, 88 kişi rapor edildi, öte yandan Larnaka’da 1,883 denetim, 50 yasal işlem meydana geldi.

Baf’ta toplam denetim sayısı 1,473 olarak açıklandı, 26 kişinin yasağı ihlal ettiği tespit edildi.

Güneyde yer alan Mağusa bölgesinde 1,485 kişinin denetlendiği, 44 kişiye ceza kesildi, Güzelyurt’ta da 434 denetim ve 15 kişinin rapor edildi bildirildi.

Haberde ayrıca kişilere yapılan denetimler dışında, 5,192 iş yerinin de denetlendiği, yalnızca bir iş yerinin yasağı ihlal ettiği aktarıldı.

Kuzeyde 11 kişi

Kıbrıs'ın kuzeyinde ise polis tarafından dün yapılan denetimlerde, toplam 11 kişinin mazeretsiz olarak kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahıslar tutuklandı.