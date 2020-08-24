Güneyde 2019’da nüfusun %22,3’ü yoksulluk riski altında yaşadı

2018 yılı referans dönemi geliriyle Gelir ve Yaşam Koşulları 2019’la ilgili Anket sonuçlarına göre, (Avrupa Birliği’nin ‘Avrupa 2020’ stratejisinde 9 başlıklı göstergelerden biri olan AROPE göstergesi) 2019’da Kıbrıs’ın güneyinde yoksulluk riski veya sosyal dışlanma nüfusun %22,3 veya 194.400 kişi oldu.

Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan basın açıklamasına göre, gösterge, bir önceki yılla karşılaştırıldığında gelişme gösterdi ve %23,9’da durdu. 2018’de %28,9 idi.

Bu gelişme, oran olarak yıllar içerisinde hem erkeklere %21,2 hem de kadınlara %23,3, kadınlara erkeklere göre daha olumsuz şekilde yansıdı.

Bu göstergenin ulaştığı en yüksek oran 2015’te %16,2 oldu.