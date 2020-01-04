Güneyde 2019 yılı enflasyon oranı % 0.3
Kıbrıs'ın güneyinde, 2019 yılı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre; enflasyon rakamının yüzde 0.3 olarak belirlendi.
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Kıbrıs'ın güneyinde, 2019 yılı enflasyon rakamları açıklandı.
Fileleftheros gazetesi ekonomi eki, Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Kurumu’nun verilerine dayanarak 2019 yılı için Kıbrıs'ın güneyinde enflasyon rakamının yüzde 0.3 olarak kaydedildiğini yazdı.
Gazete Aralık 2019 dönemi için Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE), Kasım 2019’a oranla 0.17 oranında azaldığını belirtti.
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