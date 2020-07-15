Güneyde 2 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1658 Covid-19 testi yapıldı, 2 yeni vaka tespit edildi. Böylece yeni tip corona virüs vaka sayısı toplamda 1025’e ulaştı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni vakalardan biri havaalanlarında gelen yolculara yapılan testler sonucuna, ikincisi ise özel inisiyatifle özel laboratuvarda yapılan testte ortaya çıktı.