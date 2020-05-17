Güneyde 2 yeni vaka

Yeni COVID-19’a yönelik Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi adanın güneyinde 2 yeni vaka açıkladı.

Son 24 saatte güneyde toplam 2.248 laboratuvar testi yapıldı, 2 SARS-CoV-2 virüsü tespit edildi.

Epidemiyolojik Gözetim Birimi’nin günlük brifingine göre onaylanmış vakaları izleme sürecinde 114 test yapıldı, hiçbir vaka tespit edilemedi.

Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında yapılan 116 test sonucu da herhangi bir vaka görülmedi.

Özel bir girişimden elde edilen toplam 206 laboratuvar testinden ise 2 pozitif vaka saptandı.

Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel ekiplerin kontrol programından ortaya çıkan 106 testten de herhangi bir vaka belirlenmedi.

Yurt dışından gelen 107 kişiye yapılan laboratuvar testleri de olumsuz bir sonuç vermedi.

Perakende ve inşaat şirketlerinde çalışanlar üzerinde yapılan 1.102 laboratuvar testinin tümünün negatif çıktığı açıklanırken, öğrenciler ve okul personelinden alınan 497 teste de herhangi bir vaka belirlenmedi.



Vakaların durumu

Mağusa Paralimni Genel Hastanesi'nde 4 kişinin tedavisi devam ediyor. Bu hastalardan birinin yoğun bakımda olduğu açıklandı.

Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesin’deki üç hasta da solunum cihazına bağlı tedavi görüyor.