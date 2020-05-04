Güneyde 2 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde bugün 1490 test yapıldı, 2 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.



Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'nın 20.000 profesyonelin testten geçirilmesi programı kapsamında 496 laboratuvar teşhisi daha yapıldığı açıklandı.



Buna göre, teyit edilmiş vakaları izleme sürecinde 66 tanıdan herhangi bir sonuç çıkmadı. Ayrıca, Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında yapılan 275 tanıda da herhangi bir 'pozitif' vaka tespit edilmedi.

Yurt dışından dönen insanlardan alınan 97 örnekte 2 pozitif vaka belirlenirken, özel işletmelerden alınan toplam 599 laboratuvar testinden ise hiçbir vaka tespit edilmedi.

Kıbrıs'ın güneyinde, İngiliz üslerinde 10 vaka dahil toplam vaka sayısının 874 olduğu duyuruldu.



Leontios Kostrikis yaptığı açıklamada, "Sonuçlardan çok memnunuz, çünkü ilk vakalar iki ay önce tanımlandığından bu yana en düşük rakamlara ulaştık" dedi.