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Güneyde 2 yeni vaka, 1 ölüm

Güneyde 2 yeni vaka, 1 ölüm

Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte yapılan 2 bin 646 yapılan test sonucunda 2 yeni pozitif vakaya rastlandı. Covid-19 tedavisi gören 77 yaşındaki bir erkek hasta da yaşamını yitirdi. 

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Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte yapılan 2 bin 646 yapılan test sonucunda 2 yeni pozitif vakaya rastlandı. Covid-19 tedavisi gören 77 yaşındaki bir erkek hasta da yaşamını yitirdi. 

Güneyde bugüne kadar yapılan 305 bin 505 Covid-19 testi sonucunda 1490 pozitif vakaya rastlandı, ölü sayısı da 28'e yükseldi.

Kıbrıs'ın genelinde de Covid-19 kaynaklı ölü sayısı 32 oldu.

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