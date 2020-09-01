Güneyde 2 yeni vaka, 1 ölüm
Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte yapılan 2 bin 646 yapılan test sonucunda 2 yeni pozitif vakaya rastlandı. Covid-19 tedavisi gören 77 yaşındaki bir erkek hasta da yaşamını yitirdi.
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Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte yapılan 2 bin 646 yapılan test sonucunda 2 yeni pozitif vakaya rastlandı. Covid-19 tedavisi gören 77 yaşındaki bir erkek hasta da yaşamını yitirdi.
Güneyde bugüne kadar yapılan 305 bin 505 Covid-19 testi sonucunda 1490 pozitif vakaya rastlandı, ölü sayısı da 28'e yükseldi.
Kıbrıs'ın genelinde de Covid-19 kaynaklı ölü sayısı 32 oldu.
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Etiketler : Güney, coronavirüs
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