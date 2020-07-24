Güneyde 2 inşaat işçisi yüksekten düşerek can verdi

Güneyde iki ölümlü iş kazası yaşandı. Biri Kıbrıslı Rum diğeri Suriyeli iki inşaat işçisi dün yüksekten düşerek can verdi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, dün sabah Yermesoya’daki inşaat halindeki bir binada çalışan 54 yaşındaki Kıbrıslı Rum 4,5 metre, birkaç saat sonra da Limasol’daki bir gökdelen inşaatında çalışan 20 yaşındaki bir Suriyeli 23 metre yüksekten düşerek öldü.

