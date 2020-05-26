Güneyde 2.214 test, 2 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 2.214 laboratuvar testi sonucu 2 yeni COVID-19 vakası saptandı. Toplam test sayısı 105 bin 929’a, toplam vaka sayısı ise 939’a çıktı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi son 24 saati değerlendirdi. 2.214 test sonucu 2 SARS-CoV-2 virüsü vakası tespit edildi.

Aile Hekimleri tarafından yapılan sevk programları ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla tamamlanan 125 laboratuvar testinde olumsuz bir vaka saptanmadığı açıklandı.

Ayrıca olumsuz bir vaka görülmeyen diğer testler şöyle açıklandı;

• Kuaförler, berberler, güzellik salonları, dövme merkezleri ve restoranlarda 10.000 çalışanı kontrol programı kapsamında 652 test yapıldı.

• Okullarda 20.000 test programı kapsamında, 390 öğrenci ve okul personelini takip edildi.

• Perakende ve inşaat şirketlerinde 122 çalışana test yapıldı. Daha önce teyit edilmiş vakaları izleme sürecinde 62 yeni analiz tamamlandı.

• Genel Hastanelerin Mikrobiyolojik Laboratuvarlarında 285 laboratuvar testi tamamlandı. Yurt dışından gelenlerden alınan örneklerden 334 laboratuvar testi tamamlandı.

• Özel bir inisiyatifle 244 laboratuvar tanısı tamamlandı.

• Mevcut verilere dayanarak, toplam olumlu vaka sayısı 939 olarak gerçekleşti.

HASTALARIN DURUMU

Mağusa Paralimni Genel Hastanesi'nde biri Yoğun Bakım Ünitesinde olmak üzere 6 kişi tedavi ediliyor. Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde ise üç hastanın tedavisinin sürdüğü açıklandı.