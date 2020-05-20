Güneyde 1984 test, 4 vaka

Kıbrıs’ın güneyinde 1984 test sonucu 4 yeni COVID 19 vakası açıklandı.

Kıbrıs Epidemiyoloji Merkezi’nin günlük brifinginde üç yeni vakanın Lefkoşa'daki bir okulda tespit edilen hastanın temaslarıyla ilgili olduğu belirtildi.

Perakendecilik ve şantiye kontrol programı ayırca yeniden açılacak işyerleri ile öğrencilere yapılan son testlerde ise herhangi yeni bir vakaya rastlanmadığı duyuruldu.